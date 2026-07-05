Yaklaşık 200 yıl önce kurulmuştu. Okulun ilk kadın öğrencileri oldular

Okula yerleşen 4 kadın öğrenciden Bilge Deniz, aldığı eğitimi ve okulunu değerlendirdi. Deniz, Türk Sanat Müziği dalında güzel sanatlar lisesi eğitimini bitirdikten sonra Ege Üniversitesi'nde 2 yıl eğitim aldığını söyledi.

Deniz şunları anlattı:

"Bando Okulu'na 2025 yılında kadın adaylar için de eğitimin olacağını duydum ve bunu değerlendirmek istedim. Bando okuluna kadın alımı benim için bir hayaldi. Okuluma 1'inci olarak girdim. Şu anda çok mutluyum.

Askeri eğitim ve bando aynı branşlar değiller ama ikisi de disiplinli branşlar. Bunları bir arada yürüterek okulumdan mezun olmak en büyük hayalim. 1831'den beri 'Mızıka-i Hümayun' adı altında kurulan bir okul burası. Bu okulda erkek egemenliği vardı ama bizler de bunu değiştirmek için geldik.

Siyah, beyaz renklerinin arasına pembeyi, turuncuyu, kırmızıyı eklemeye geldik. Zaten kadın dokunuşu her yerde kendini belli eder. Şimdi enstrümanlarımızla kendimizi geliştirip kıtalarda görevlerimizi layıkıyla yerine getirmek amacıyla okulumuzdan mezun olmayı diliyoruz. 4 kadın öğrenci olarak, okulun ilk kadın öğrencileriyiz. Hepimizin enstrümanları farklı. Ben trompet icra etmeye çalışıyorum."