Yaklaşık 3 asırlık geçmişe sahip. Yeniden ayağa kaldırıldı
07.05.2026 10:37
Erzurum'da yaklaşık iki yıldır restorasyonu devam eden Fetih Camii’nde çalışmalarda sona gelindi.
Erzurum Valisi Aydın Baruş, restorasyonu devam eden Fetih Camii’nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
02 Eylül 2024 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 05 Eylül 2024’te yer teslimi yapılarak başlatılan çalışmalar kapsamında, iç duvarlarda sıva raspası ve çatıda sonradan eklenen unsurların sökümü gerçekleştirildi.
Çatı sistemi aslına uygun şekilde yenilenerek, çatı ısı ve su yalıtımı imalatı ile kiremit imalatı tamamlandı.
Orta tonozda gizli kalan freskler, ilgili kurumların gözetiminde gün yüzüne çıkarıldı. Cami giriş bölümünde özgün mimari unsurlar ortaya çıkarılırken, iç mekânda tonoz ve kemer güçlendirme çalışmaları tamamlandı.
Fresklerin korunmasına yönelik projeler koruma kurulunca onaylanarak uygulamaya alındı. 18. yüzyılda inşa edildiği ve 1997 yılından beri cami olarak kullanıldığı bilinen yapının iç ve dış cephesinde temizlik, derz, sıva ve enjeksiyon işlemleri titizlikle sürdürüldü.
Yapı çevresinde drenaj ve kazı çalışmaları tamamlanarak özgün zeminler ortaya çıkarıldı.
Duvar resimlerinin bulunduğu alanlarda koruma ve onarım uygulamaları gerçekleştirildi. İç mekanda döşeme imalatına başlanılmış olup gerçekleşen iş artışı nedeniyle verilen süre uzatımı sonucu tescilli yapının restorasyonun 31 Temmuz 2026 tarihinde bitirilmesi planlandı.
