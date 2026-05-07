Yaklaşık 3 asırlık geçmişe sahip. Yeniden ayağa kaldırıldı

Çatı sistemi aslına uygun şekilde yenilenerek, çatı ısı ve su yalıtımı imalatı ile kiremit imalatı tamamlandı.

Orta tonozda gizli kalan freskler, ilgili kurumların gözetiminde gün yüzüne çıkarıldı. Cami giriş bölümünde özgün mimari unsurlar ortaya çıkarılırken, iç mekânda tonoz ve kemer güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Fresklerin korunmasına yönelik projeler koruma kurulunca onaylanarak uygulamaya alındı. 18. yüzyılda inşa edildiği ve 1997 yılından beri cami olarak kullanıldığı bilinen yapının iç ve dış cephesinde temizlik, derz, sıva ve enjeksiyon işlemleri titizlikle sürdürüldü.