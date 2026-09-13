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Yanan geri dönüşüm tesisindeki hasar görüntülendi

13.09.2026 13:29

DHA

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Bolu'nun Gerede ilçesinde 5 saatte kontrol altına alınan geri dönüşüm tesisindeki yangının hasarı ortaya çıktı.

Yanan geri dönüşüm tesisindeki hasar görüntülendi
DHA

Gerede ilçesi Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Tesisi saran alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Yangında yaralanan 2 işçi, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. 

Yanan geri dönüşüm tesisindeki hasar görüntülendi 1
DHA

Yangın, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Gece boyu süren soğutma çalışmaları sonrası yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü. Hasarın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı. 

Yanan geri dönüşüm tesisindeki hasar görüntülendi 2
DHA

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

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