Yangın sonrası acı manzara: "Canımızı zor kurtardık"

Yangının sıçradığı mahallede yaşayan Mikail Keskin, "Ahırlarımız yandı, zirai aletlerimiz yandı. Zeytin bahçemizin çoğu yanmış. İneğimizin gölgeliği falan yanmış. Hayvanlarımızı ve traktörlerimizi güvenli alanlara taşıdık. O saniyeler yaşanacak gibi değildi. Canımızı zor kurtardık. Yangın felaket gibi geldi, bir bakıyorsunuz orada bir bakıyorsun öbür tarafta. Alevler öyle şiddetli geldi ki bomba gibi atıyor böyle çam kozalaklarını. Biz de buradan güvenli yerlere kaçtık" dedi.