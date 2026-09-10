Yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Karşı binada oturan ve yangını izleyen Süleyman Sütlü, “Çatı izolasyonu yapıyorlardı. Bir alet kullanıyorlar. Ateşle yapıştırmaları lazım. Amca da uyuyormuş, geç farkına vardı. Amca da son anda uyandı. Onu pencereden aldılar” dedi.