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Yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

10.09.2026 16:16

DHA

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İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın çatı katında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
DHA

Yangın, öğle saatlerinde Cihangir Mahallesi Ziraat Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatı izolasyonu yapıldığı sırada pürmüzden çıkan alevlerin neden olduğu yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. 

Yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı 1
DHA

Çatı katında bulunan 2 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

Yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı 2
DHA

Çatı katındaki evinde uyuyan yaşlı bir adam da yoğun duman nedeniyle uyanarak pencereye çıkıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yaşlı adamı sepetli merdiven aracıyla bulunduğu yerden alarak kurtardı. 
 

Dumandan etkilenen 3 kişiye ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı 3
DHA

Karşı binada oturan ve yangını izleyen Süleyman Sütlü, “Çatı izolasyonu yapıyorlardı. Bir alet kullanıyorlar. Ateşle yapıştırmaları lazım. Amca da uyuyormuş, geç farkına vardı. Amca da son anda uyandı. Onu pencereden aldılar” dedi.

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