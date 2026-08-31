Yangından korkan hamile kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
31.08.2026 13:51
Antalya'da 5 katlı apartmandaki boş daiere yangın çıktı. Yangından korkan hamile kediyi itfaiye kurtardı.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, boş ve metruk olduğu öğrenilen dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Daireden yükselen alev ve dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi
ALEVLER ÜST KATTAKİ DAİEREYE DE SIÇRADI
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına itfaiye sepeti ve hortumlarla müdahale etti. Alevlerin yükseldiği dairede çıkan yangın üst kattaki eve de sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
KORKAN HAMİLE KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ MERDİVEN İLE KURTARDI
Yangının çıktığı apartman bahçesinde bulunan hamile kedinin ise korkarak apartmanın birinci katına çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden merdiven yardımıyla kurtararak güvenli alana çıkardı.
Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, dairede maddi hasar oluştu. Yangını gören mahalle sakinleri ise olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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