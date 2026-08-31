Yangından korkan hamile kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yangın, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, boş ve metruk olduğu öğrenilen dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Daireden yükselen alev ve dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi