Yanmayan bahçe meyve verdi. Bölge halkı için umudun sembolü

Geçtiğimiz aylar, çiçek açmasını görmek bize nasıl umut verdiyse, bugün de dalların meyveyle dolduğunu görmek aynı mutluluğu yaşatıyor. Rekoltede hiç bir değişiklik olmadı. Sadece, orman olmadığı için sıcaklık biraz yüksek oluyor. Ama bizde yine sulamalarımız ve budamalarımızla gerekeni yapıyoruz" dedi.