Yapımı 4 ay sürüyor. Savaş gemilerini birebir ölçekle üretiyor

Model gemilerin tamamen proje üzerinden hazırlandığını ifade eden Kahya, "Yapım süreci yaklaşık 4 ay sürüyor. Ihlamur ve ayous ağacı kullanılıyor. Boyanın sadece kuruması değil, tamamen kemikleşmesi gerektiği için her kat arasında uzun süre bekliyoruz. Çok sabır isteyen bir iş. 85 yaşındaki öğrencilerim bile torunlarına bırakacakları en değerli mirasın el emeği olduğunu söylüyordu. Mal mülk bırakılabilir ama el emeği nesilden nesile aktarılacak en kıymetli mirastır" diye konuştu.

Tarihte iz bırakan gemileri birebir ölçekleriyle yaptıklarını belirten Kahya, "Nusret Mayın Gemisi, Bandırma Vapuru ve Savarona gibi önemli gemileri üretiyoruz. Gemlik, tarih boyunca deniz ticaretinin önemli merkezlerinden biri oldu. Bu mirası yaşatmak zorundayız. Ben evimde de üretmeye devam edebilirim ancak bu sanatı öğrenmek isteyen birçok insan var. Onların bu kurslara ulaşabilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.