Yardım çığlığı bu kez Ankara'dan. "Yalvarırım durdurun bu adamı"

Ezgi Ö., Mehmet Yılmaz B. ile 2011 yılında evlendiklerini ve boşanmalarının çok sancılı geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"'Ölmemek için boşanayım' dedim ama 2022 yılında çocuklarımın gözü önünde, sadece boşanmak istediğim için bıçaklı saldırıya uğradım. Ölmek üzereydim. Şans eseri kurtuldum, bıçakla kolumdan yaralandım. Tek şartım velayetti. Karşı taraf beni maddi olarak mağdur etmek için protokol düzenledi. 25 Kasım 2022'de boşanmam gerçekleşti. Ama o tarihten itibaren asla durmadı.

Önce sokak ortasında darbetti, arabaya bindirmeye çalıştı. Vatandaşlar sayesinde kurtuldum. 7 Aralık 2022'de küçük oğlumu öldürmekle tehdit etti. 'Ahtım olsun en sevdiğini alacağım. Yapma diye yalvaracaksın. Önce ondan başlayacağım' demişti. Şehir değiştirdim, gizlilik kararına rağmen Ankara'daki adresimi öğrendi. Temmuz 2023'te evim basıldı.

Elektronik kelepçeye rağmen kapıma geldi. Kelepçe merkezindeki arkadaşların, jandarma görevlilerinin hızlı reaksiyonu sayesinde kurtuldum. Bir süre tutuklu yargılandı; ancak düzenlenen sağlık raporuyla serbest bırakıldı. Rapora defalarca kez itiraz ettim. Bu rapor onu güçlendirdi. 'Nasıl olsa ceza almıyorum' diyerek, tehdit ve hakaretlerine devam etti."