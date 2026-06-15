Yaren leylek, eşi Nazlı'ya 5 yıl sonra kavuştu

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

Her göçte gelip Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, 24 Şubat’ta, 15'inci kez köye geldi. Yaren leylek 10 Mart’ta ise göçten dönen eşi Nazlı ile yuvasında buluştu. Bu yıl 5 yavruları olan Yaren ve eşi Nazlı leylek, günlerini Eskikaraağaç Leylek Köyü’ndeki yuvalarında geçiriyor.

Nazlı leylek yuvada yavrularıyla ilgilenirken, Yaren leylek de her sabah göle açılan balıkçı Adem Yılmaz’ın kendisi için tuttuğu balıkları, kayığa konup yiyor.