Yarım saatte yapıyor, kazancına kimse inanamıyor. 26 yıldır tek, çırak bulamıyor

Tatlısu, kahvehane malzemeleri üzerine toptancılık yaptığı dönemde okey taşlarının boyanabileceğini fark ettiğini, zamanla kendi ekipmanlarını ve boyalarını geliştirip bu alanda uzmanlaştığını söyledi.

Mesleğe 2000'li yılların başında başladığını anlatan Tatlısu, yıllar içinde kahveci esnafıyla güçlü bağlar kurduğunu dile getirdi. Tatlısu, işini yalnızca bir gelir kapısı olarak görmediğini belirterek "Bir süre sonra işi ticaret olarak görmüyorsunuz. Kahveci esnafıyla öyle bir kaynaşma oluyor ki onları mağdur etmemeyi düşünüyorsunuz." dedi.

Uzun yıllar Kocaeli dışında Sakarya, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova'daki kahvehanelerde de hizmet verdiğini aktaran Tatlısu, bu süreçte yaklaşık 4 bin kahvehanedeki okey taşlarına yeniden renk verdiğini kaydetti.

Tatlısu, taşların kullanım yoğunluğuna göre yeniden boyanma sürelerinin değiştiğini, bazı kahvehanelerde taşları 3 ayda bir, bazılarında ise 1 ila 1,5 yılda bir renklendirdiğini anlattı.