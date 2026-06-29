Yarım saatte yapıyor, kazancına kimse inanamıyor. 26 yıldır tek, çırak bulamıyor
29.06.2026 11:39
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yalçın Tatlısu, çeyrek asırdır kahvehanelerde renkleri solan okey taşlarını, hazırladığı boyalarla renklendiriyor.
İşçi emeklisi 59 yaşındaki Tatlısu, 26 yıl önce ticaretle uğraştığı dönemde, kahvehanelerde zamanla renkleri aşınan okey taşlarını boyayarak ek gelir sağlamaya başladı. Kocaeli'de başladığı mesleğini zamanla Sakarya, Yalova, Bursa, Manisa ve İzmir'e taşıyan Tatlısu, binlerce kahvehanedeki taşları özel olarak hazırladığı eski tip selülozik oto boyalarıyla yeniden renklendirdi. Şu an yalnızca Kocaeli, Sakarya ve Yalova'daki kahvehanelerde hizmet veren Tatlısu, para kazanmaktan çok dostluk ilişkileri üzerine kurduğu işini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.
4 BİN KAHVEHANEDEKİ TAŞLARI RENKLENDİRDİ
Tatlısu, kahvehane malzemeleri üzerine toptancılık yaptığı dönemde okey taşlarının boyanabileceğini fark ettiğini, zamanla kendi ekipmanlarını ve boyalarını geliştirip bu alanda uzmanlaştığını söyledi.
Mesleğe 2000'li yılların başında başladığını anlatan Tatlısu, yıllar içinde kahveci esnafıyla güçlü bağlar kurduğunu dile getirdi. Tatlısu, işini yalnızca bir gelir kapısı olarak görmediğini belirterek "Bir süre sonra işi ticaret olarak görmüyorsunuz. Kahveci esnafıyla öyle bir kaynaşma oluyor ki onları mağdur etmemeyi düşünüyorsunuz." dedi.
Uzun yıllar Kocaeli dışında Sakarya, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova'daki kahvehanelerde de hizmet verdiğini aktaran Tatlısu, bu süreçte yaklaşık 4 bin kahvehanedeki okey taşlarına yeniden renk verdiğini kaydetti.
Tatlısu, taşların kullanım yoğunluğuna göre yeniden boyanma sürelerinin değiştiğini, bazı kahvehanelerde taşları 3 ayda bir, bazılarında ise 1 ila 1,5 yılda bir renklendirdiğini anlattı.
BİR TAKIM BOYAMAK 80 TL
Bir takım okey taşının 3 kere boyanabildiğini, 80 liraya boyadığı bir takımı da yaklaşık yarım saatte bitirdiğini belirten Tatlısu, şöyle devam etti:
"Gayet güzel bir kazanç kapısı. Tek olduğum için yetişemiyorum. Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevresinde ortalama 2 bin tane kahvehane var. Emin olun çoğuna yetişemiyorum. Kahvehane sahiplerinin devamlı taşları yenileme talebi olmadığı için ister istemez devamlı aranan oluyoruz."
ÇIRAK BULAMIYOR
Tatlısu, mesleğini gelecekte devredebileceği bir çırak aradığını söyleyerek "El becerisi olan, insanları incitmeyen, işini severek yapacak bir genç bulursam bu mesleği öğretmek isterim." dedi.
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