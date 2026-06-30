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Yaş artık takvimle ölçülmüyor. Yeni kuşakta risk büyük

30.06.2026 10:33

NTV - Haber Merkezi

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Araştırmacılar, genç yetişkinlerdeki biyolojik yaşlanmanın hızlandığı ve bu durumun kanser riskini arttırdığı görüşünde.

Yaş artık takvimle ölçülmüyor. Yeni kuşakta risk büyük
Anadolu Ajansı

İngiltere ve ABD'den toplam 164 bin kişinin onlarca yıllık sağlık verilerini inceleyen uzmanlar, endişe verici bulgulara ulaştı.

 

Bilim insanları 50 yaş altı hastalarda teşhis edilen kanser vakalarının dünya çapında 30 yılda yüzde 24 arttığını tespit etti.

 

Araştırmacılar, genç yetişkinlerdeki biyolojik yaşlanmanın hızlandığı ve bu durumun kanser riskini arttırdığı görüşünde.

 

Yaş artık takvimle ölçülmüyor. Yeni kuşakta risk büyük 1
Anadolu Ajansı

Araştırma Nature Medicine adlı akademik dergi de yayımlandı.

 

Bilim insanları beslenme düzeni, çevre ve genel sağlık gibi faktörlerin kişilerin biyolojik yaşını etkilediğini söylüyor.

 

Katılımcıların kan örneklerini inceleyen araştırmacılar iltihaplanma ve DNA hasarı gibi yıpranma belirtilerini sağlıksız yaşam tarzı ya da kirleticilere maruz kalınmasına bağlıyor.

Yaş artık takvimle ölçülmüyor. Yeni kuşakta risk büyük 2
Anadolu Ajansı

Verileri inceleyen uzmanlar,, bağışıklık sisteminin yıpranmasının akciğer kanseri ile, yağ dokusunun yaşlanmasının ise kalın bağırsak kanseri ile bağlantılı olduğunu söylüyor.

 

"Kanserin artışını neyin tetiklediğine dair kesin bir yanıtımız yok" diyen bilim insanları, hücrelerdeki değişikliklerin yanı sıra, vücutta meydana gelen kapsamlı değişikliklerin de kanser riskini artırabileceğine vurgu yapıyor.

Yaş artık takvimle ölçülmüyor. Yeni kuşakta risk büyük 3
Anadolu Ajansı

Gelişen teknoloji ile özellikle gençlerin daha durağan hayatlar yaşadığına dikkat çeken bilim insanları, biyolojik yaşlanmanın kontrol altına alınması ile kanser riskinin de azaltılabileceğini söylüyor.

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