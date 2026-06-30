Yaş artık takvimle ölçülmüyor. Yeni kuşakta risk büyük

Verileri inceleyen uzmanlar,, bağışıklık sisteminin yıpranmasının akciğer kanseri ile, yağ dokusunun yaşlanmasının ise kalın bağırsak kanseri ile bağlantılı olduğunu söylüyor.

"Kanserin artışını neyin tetiklediğine dair kesin bir yanıtımız yok" diyen bilim insanları, hücrelerdeki değişikliklerin yanı sıra, vücutta meydana gelen kapsamlı değişikliklerin de kanser riskini artırabileceğine vurgu yapıyor.