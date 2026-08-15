Yasak kalktı, bolluk yaşanıyor. Tanesi 100 liradan satılıyor
15.08.2026 13:18
Zonguldak'ta balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Ortalama 400 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 100 liradan satışa sunuldu.
Denizlerde çapariyle avcılık yasağının 15 Ağustos’ta sona ermesinin ardından Karadeniz’e açılan balıkçılar, sezonun ilk palamutlarıyla kıyıya döndü.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde tezgahlarda yerini alan palamutlar hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.
Sezonun ilk gününde palamudun bol miktarda avlanması, balıkçıların bu yılki sezona ilişkin beklentilerini de artırdı.
TANESİ 100 TL
Son yıllarda Karadeniz’de palamudun az olduğunu söyleyen balıkçı Tuncay Yazgan, bol miktarda palamudun olta ve çapari ile yakalanmasının sevindirici olduğunu belirtti.
“Yasak kalktı, oltacılar serbest oldu.” diye konuşan Yazgan, “Poyraz bol ama gene de bol balığımız var. Poyraz kesildiğinde balıklar daha da ucuzlar.” dedi.
PALAMUTUN TANESİ 100 LİRA
Sezonun ortalama 400 gram ağırlığında olan ilk palamutlarının tanesini 100 liradan satışa sunduklarını belirten Yazgan, 1 Eylül’de başlayacak av sezonuyla birlikte tezgahlardaki balık miktarının artmasını beklediklerini söyledi.
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