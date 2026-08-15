Yasak kalktı, bolluk yaşanıyor. Tanesi 100 liradan satılıyor

Son yıllarda Karadeniz’de palamudun az olduğunu söyleyen balıkçı Tuncay Yazgan, bol miktarda palamudun olta ve çapari ile yakalanmasının sevindirici olduğunu belirtti.

“Yasak kalktı, oltacılar serbest oldu.” diye konuşan Yazgan, “Poyraz bol ama gene de bol balığımız var. Poyraz kesildiğinde balıklar daha da ucuzlar.” dedi.