Yavru leylekler büyüdü, uzun yolculuk öncesi son hazırlık
25.07.2026 10:02
Mart ayında Elazığ'a gelen leylekler, büyüttükleri yavrularıyla birlikte ağustos sonunda başlayacak göç yolculuğu öncesi son hazırlıklarını yapıyor.
Mart ayında Elazığ'a baharı müjdeleyerek gelen leylekler, büyüttükleri yavrularıyla birlikte göç hazırlıklarına başladı.
Ağustos sonunda başlayacak uzun yolculuk öncesi büyüyen yavru leylekler, yuvalarında son günlerini geçirirken, o anlar dronla havadan görüntülendi.
GÖÇ ÖNCESİ SON HAZIRILIKLAR
Baharın gelişiyle birlikte bölgeye ulaşan leylekler, mart ayında yuvalarına yerleşip nisan ayında yumurtladı.
Yaz boyunca büyüyen yavrular, temmuz ayı itibarıyla ergin boyuta ulaştı.
Elazığ'ın Yolüstü köyü ve çevresindeki yuvalarda görüntülenen leylekler, ağustos sonunda başlayacak göç öncesi son hazırlıklarını sürdürürken, dronla kaydedilen görüntüler doğanın etkileyici döngüsünü gözler önüne serdi.
"KÖY, LEYLEKLER GELDİĞİ ZAMAN ŞENLENİYOR"
Köy sakinleri leyleklerin yolculuğunu anlattı
Leyleklerin gelişinin köye büyük bir canlılık ve neşe kattığını belirten Yolüstü köyü sakinlerinden Abdülkerim Aydın, " Yolüstü Köyü’nde oturuyorum. Leylekler Mart’ın 9’unda geliyor, nisan ayında yumurta yapıyor. Mayıs ayında yavrular çıkıyor, 8’inci ayın sonunda da göç ediyorlar. Yavrular büyüdü artık. Bizim köy leylekler geldiği zaman şenleniyor, adeta turist yeri gibi oluyor. Turistler de geliyor o zaman, bakıyorlar" dedi.
Köy sakinlerinden Ramazan Özdemir ise leyleklerin geliş ve gidiş tarihlerine dikkat çekerek, "Leylekler Mart’ın 9’unda gelir, ağustos sonunda gider. Yavruları büyümüş, ağustos sonunda göçe giderler" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, yavrularını tamamen uçmaya ve uzun mesafe katetmeye hazır hale getiren leylek sürülerinin, ağustos ayı sonu itibarıyla sıcak güney ülkelerine doğru kafileler halinde yola çıkması bekleniyor.
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