Yaz gelince sır oluyor, sadece 2 aylık ömrü var. Görmek için kilometrelerce yol geliyorlar
18.05.2026 10:30
Artvin'in Ardanuç ilçesinde eriyen kar sularıyla oluşan yılda yalnızca kısa bir süre görülebilen Usot Gölü, baharla birlikte doğaseverlerin akınına uğradı.
Ardanuç ilçesi Tosunlu köyünde, bin 400 metre rakımda yer alan ve yılda sadece yaklaşık 2 ay boyunca görülebilen Usot Gölü, baharın gelmesiyle birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
DOĞASEVERLERİN UĞRAK NOKTASI
Yağmur ve eriyen kar sularıyla oluşan göl, havaların ısınmasıyla birlikte doğaseverlerin uğrak noktası oldu. Trabzon, Rize, Erzurum başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar hafta sonunu göl çevresinde geçirirken, bazı ziyaretçiler kamp kurdu, bazıları ise piknik yaptı.
2 AY SONRA KURUYACAK
Hava sıcaklıklarının bir anda yükselmesiyle birlikte göl çevresi adeta festival alanını aratmadı. Kamp sandalyelerini ve piknik sepetlerini alan vatandaşlar göl çevresinde yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık iki ay sonra kuruyacak olan gölü görmek ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler bölgeye akın etti.
Piknikçilerin yanı sıra fotoğraf tutkunları ve içerik üreticileri de gölün sunduğu eşsiz manzarada en güzel kareyi ve görüntüyü yakalamak için göl çevresinde yoğunluk oluşturdu.
