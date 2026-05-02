Yaz öncesi uyardı. "10 bin TL'den kaçıp 150 bin TL'lik olmayın"
02.05.2026 12:53
İHA
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sürücülere yönelik uyarılar arttı. Oto tamir ustası Muharrem Dündar, "5-10 bin TL masraf yapmaktan kaçarken 100-150 bin TL'lik olmayın" dedi.
Havaların ısınmasıyla birlikte araçlarının yazlık bakımlarını yaptırmak isteyen vatandaşlar, sanayi sitesinde yoğunluğa sebep oldu.
Özellikle motor yağı olmak üzere yağ, klima ve hava filtresi gibi bakımlar yaptırıldı.
Oto tamir ustası Muharrem Dündar, yola çıkmadan önce mutlaka araçların bakımlarının yaptırılması gerektiğini söyledi.
Bir aracın bakımının 5 ila 10 bin lira arasında değiştiğini, bunların zamanında yaptırılmaması durumunda masrafın 100-150 bin TL'ye çıkabileceğini söyledi.
Aracını sanayiye getiren vatandaşlardan Mustafa Gündal, "Aracımızı bakıma getirdik. Lastikleri olsun, antifriz ve yağ bakımlarını yaptırdık. Yola çıkıyoruz trafiği de tehlikeye sokmamak için bakımlarımızı yaptırmalıyız. Yağ bakımını yaptırdık. Hava filtresini değiştirdik. Onun dışında yazlık lastiklerimizi kontrol ettirdik" dedi.