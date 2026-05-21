Yaza sayılı günler kala Ağrı'da 8 metrelik karla mücadele
21.05.2026 12:59
Ağrı'da mayıs ayının son günlerinde 8 metreyi bulan karla mücadele ediliyor.
Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu köyü ile 3 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesindeki yol, yöredeki vatandaşların kışı Iğdır'da geçirmesi nedeniyle yılın yarısı kapalı kalıyor.
Son yılların en fazla kar yağışını alan kentte aylardır zorlu bir çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, doğa şartlarının kışın açılmasına izin vermediği karla kaplı 35 kilometrelik yolu bir süre önce açmaya başladı.
Zorlu doğa koşulları ve yer yer 7-8 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, evlerine dönüş hazırlığı yapan vatandaşlar için karla mücadele çalışması yapıyor.
Yüksek rakımlı bölgede dozerle günlerdir meşakkatli bir çalışma yürüten ekipler, yolun büyük bir bölümünü açarak Tanyolu köyü ile 2 mezraya ulaşımı sağladı.
Bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplerin yer yer 7-8 metreyi bulan zorlu çalışması, drone ile görüntülendi.
Ekipler, metrelerce kar kalınlığı olan ve çığ riskinin bulunduğu Adakent mezrasının girişini de ulaşıma açmak için çalışma yapacak.
