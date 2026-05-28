Yaza sayılı günler kala kar tünelleri oluştu, görenler fotoğraf çektirdi
28.05.2026 10:11
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası yolundaki 10 metrelik kar tünelleri, yoğun ilgi görüyor.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Krater Gölü yolunda kış aylarında biriken metrelerce kar, yaz mevsimine sayılı günler kala hala etkisini sürdürüyor.
Yaklaşık 2 bin 250 rakımda yer alan ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan kalderanın yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerin temizlediği güzergahta, yüksekliği yer yer 7 ila 10 metreyi bulan kar duvarları ortaya çıktı.
BAYRAM TATİLİNDE TURİST YAĞDI
Yolun iki yanında yükselen metrelerce kar kütleleri, vatandaşların ilgisini çekiyor. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen çok sayıda ziyaretçi, serin havası ve eşsiz doğasıyla dikkat çeken Nemrut Kalderası'na akın etti.
Van Gölü manzarası eşliğinde zirveye çıkan vatandaşlar, bir yandan yaz mevsimini yaşarken diğer yandan metrelerce yüksekliğe ulaşan kar duvarları arasında yürüyüp fotoğraf çekiyor.
Vatandaşlardan Sedat Akman, "Karların hâlâ erimediğini görünce hayretler içerisinde kaldık. Manzara gerçekten çok etkileyici" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, drone ile havadan görüntülenen kar tünelleri ortaya seyrine doyulmaz manzaralar çıkardı. Zirveye ulaşan vatandaşlar, Nemrut Kalderası'nın muhteşem görüntüsünü izleme imkanı buldu.
