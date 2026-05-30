Yazar Ayten Öztürk yeğeni tarafından öldürüldü
30.05.2026 12:19
Kırıkkale'nin Vize ilçesine annesini ziyaret etmek için giden yazar Ayten Öztürk, yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
İstanbul'da yaşayan yazar Ayten Öztürk, Kurban Bayramı nedeniyle Kırklareli'nin Vize ilçesi Küçükyayla köyünde yaşayan annesi ve akrabalarına ziyarete gitti.
Annesi ve teyzesiyle dün evlerinin bahçesinde oturan Ayten Öztürk ile eve gelen erkek yeğeni B.S. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.
Bu sırada B.S., Ayten Öztürk'ü bıçaklayıp kaçtı. Öztürk, yere yığıldı.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öztürk, kaldırıldığı Vize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan B.S.'yi yakalayıp gözaltına alındı.
Jandarma, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
AYTEN ÖZTÜRK KİMDİR?
52 yaşındaki Ayten Öztürk, İstanbul'da yaşıyordu. Yazarın Canımın Ağrı'sı, Kısacık Aşkın Büyük Esareti, Gözlerimde Yağmur, Göçtürk, Kayıp Haritanın Peşinde gibi kitapları bulunuyor.