Yazın en favori balığı oldu. Fiyatı piyasanın altında

Yaz aylarında en çok öne çıkan balıkların sardalya ile istavrit olduğunu söyleyen Bineklioğlu, "Şu anda yazın favori balıkları istavrit ile sardalya. Çünkü sardalyanın en lezzetli ve en yağlı dönemine girdik. Her geçen gün daha da yağlanıyor. Sardalya, Omega-3 ve kalsiyum açısından oldukça zengin bir balık. İnsanlar somondan ve farklı balıklardan söz ediyor ancak kalsiyumun en yüksek olduğu balık sardalyadır. Bütün literatüre bakın; sardalya kadar yüksek Omega-3 ve kalsiyuma sahip balık yoktur" diye konuştu.

"YASAK 1 EYLÜL'DE KALKIYOR"

Yeni sezonla birlikte balık çeşitliliğinin ve bolluğunun artmasını beklediklerini ifade eden Bineklioğlu, "Yasak 1 Eylül'de kalkıyor. Önümüzdeki günlerde palamudun hareketlenmesini bekliyoruz. Ağustos ayında palamut ve diğer balıklar daha da bollaşacak, fiyatlar da daha uygun hale gelecek. 1 Eylül'den itibaren inşallah daha güzel bir sezona gireceğiz. Şu ekonomik krizde insanlar bol bol balık yiyerek biraz olsun rahatlayabilir. Herkese Allah sağlık versin, herkesi balık almaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.