Yedikapı Mağaraları açılan define kuyuları ve duvar yazılarıyla tahrip edildi

Bölgeyi ziyaret eden ve gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlardan Nurettin Ulu, yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi.

Nurettin Ulu, "Buraya ilk defa geliyorum. Tarihi dokuyu yakından görmek istemiştim ancak çok yeri kazmışlar, her yer tahrip edilmiş. Manzarayı görünce çok üzüldüm. Yetkililerin buraya bir an önce sahip çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yerel halk ve tarih meraklıları, yetkililerin bölgede güvenlik önlemlerini artırmasını ve bu açık hava müzesi niteliğindeki alanın turizme kazandırılarak koruma altına alınmasını talep ediyor.