Yedikapı Mağaraları açılan define kuyuları ve duvar yazılarıyla tahrip edildi
11.08.2026 12:22
Afyonkarahisar’da geçmişi 8. yüzyıla uzanan Yedikapı Mağaraları ve Yeraltı Şehri’nde definecilerin kaçak kazıları ve bilinçsiz ziyaretçilerin verdiği zarar dikkat çekti. Tarihi alanın koruma altına alınması isteniyor.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü yakınlarındaki Yedikapı Mağaraları ve Yeraltı Şehri, defineciler ve bilinçsiz ziyaretçilerin neden olduğu tahribatla gündeme geldi.
Geçmişi 8’inci yüzyıla kadar uzanan tarihi komplekste kaçak kazılar yapıldığı, definecilerin mağaralarda yollarını kaybetmemek için iplik düzeneği oluşturduğu belirlendi
Binlerce yıllık kaya yapılarının yanı sıra tünel ve yerleşim alanlarında da tahribat oluştu.
Mağaralara gelen bazı kişilerin içeride mangal yaktığı, ateşin isi ve dumanının tarihi kaya yüzeylerini siyaha bürüdüğü tespit edildi.
Ateşin ısısıyla kayalarda çatlaklar oluşurken, çevreye bırakılan çöpler de tarihi alanı tehdit ediyor.
Yeraltı şehrinin tünellerinde defineciler tarafından açılan kaçak kuyular ve mağara duvarlarında meydana gelen tahribat, bölgedeki tarihi dokunun gördüğü zararı gözler önüne serdi.
Yaşanan tahribat, bölgenin acilen koruma altına alınması gerektiğini ortaya koydu.
"YETKİLİLERİN BURAYA SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR"
Bölgeyi ziyaret eden ve gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlardan Nurettin Ulu, yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi.
Nurettin Ulu, "Buraya ilk defa geliyorum. Tarihi dokuyu yakından görmek istemiştim ancak çok yeri kazmışlar, her yer tahrip edilmiş. Manzarayı görünce çok üzüldüm. Yetkililerin buraya bir an önce sahip çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Yerel halk ve tarih meraklıları, yetkililerin bölgede güvenlik önlemlerini artırmasını ve bu açık hava müzesi niteliğindeki alanın turizme kazandırılarak koruma altına alınmasını talep ediyor.
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