Yeni nohut çeşidi üreticiye umut oldu. Denizli dahil 6 ilde yüksek verim

Denizli’de geliştirilen Borsa-20 nohut çeşidi, yalnızca Denizli'de değil; Antalya, Afyonkarahisar, Uşak, Ankara ve Kütahya başta olmak üzere farklı iklim ve toprak yapısına sahip illerde de yüksek verimiyle üreticiye umut oldu.