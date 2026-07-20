Yeniden ücretsiz oldu. Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajına yoğun ilgi
20.07.2026 10:30
Van'da hava sıcaklıklarının 30 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar serinlemek için Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olan Mollakasım Halk Plajı'na akın ediyor. Plajın yeniden ücretsiz olması, ilgiyi artırıyor.
Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla Van Gölü, hem kent sakinlerinin hem de Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri haline geldi.
Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, deniz seviyesinden 1700 metre yüksekte yer alırken, sodalı suyu ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı ise göl kıyısındaki Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.
PLAJ ÜCRETSİZ HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Tuşba Belediyesi'nin yürüttüğü kapsamlı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının ardından daha önce giriş ücreti alınan Mollakasım Halk Plajı yeniden ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açıldı.
Plajda yıpranan duş kabinleri onarılırken, sahildeki merdivenlerde de onarım çalışması yapıldı.
Çöp temizliğinin yapıldığı plajda olası boğulma vakalarına karşı da biri kadın olmak üzere 2 cankurtaran görev yapıyor.
Tuşba Belediye Eş Başkanı Ümit Keser, plajdaki çalışmaları yerinde inceledi.
"TEMİZLİK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"
Van Gölü'nün dünyanın en temiz gölleri arasında yer aldığını söyleyen Keser, vatandaşlara çevre temizliği konusunda duyarlı olma çağrısında bulundu. Sezon öncesinde plajda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını kısa sürede tamamladıklarını belirten Keser, temizliğin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.
Keser, “Van Gölü kadar temiz ve yüzülebilecek böyle bir suyu dünyada bulmak kolay değil. Sezon öncesinde bakım-onarım ve temizlik ile ilgili çalışmaları yaklaşık 10 gün içinde giderdik. Ancak temizlik konusunda hep birlikte sorumluluk almamız gerekiyor. Belediye ekiplerimiz sabah 07.00 ile akşam 17.00 arasında çalışıyor. Vatandaşlarımız ise akşam saatlerine kadar burada vakit geçiriyor. Buradan ayrılırken çöplerini çöp toplama noktalarına bırakmalarını rica ediyoruz” dedi.
"ÖNCE HALKIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ"
Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'nin çeşitli sahillerinde cankurtaranlık yaptığını belirten Muhammed Şahbaz ise son 2 yıldır ise Mollakasım Halk Plajı'nda görev aldığını söyledi.
Şahbaz, "Bizim işimiz önce halkımızın can güvenliği. Görev yaptığım süre içinde birkaç kişiyi boğulmaktan kurtardım" dedi.
Plajda biri kadın olmak üzere iki cankurtaranın görev yaptığını ifade eden Keser, güvenli yüzme alanı oluşturduklarını söyledi.
Keser, “Van Gölü ve diğer sularda zaman zaman boğulma vakaları yaşanıyor. Bu yıl biri kadın olmak üzere iki cankurtaran görevlendirdik. Burası güvenli yüzme alanlarından biri. Ayrıca arıtma tesisimiz de bulunuyor. Halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Hafta sonları yoğunluk yaşansa da hafta içi de rahatlıkla kullanılabilecek bir alan. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.
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