Yeniden ücretsiz oldu. Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajına yoğun ilgi

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'nin çeşitli sahillerinde cankurtaranlık yaptığını belirten Muhammed Şahbaz ise son 2 yıldır ise Mollakasım Halk Plajı'nda görev aldığını söyledi.

Şahbaz, "Bizim işimiz önce halkımızın can güvenliği. Görev yaptığım süre içinde birkaç kişiyi boğulmaktan kurtardım" dedi.

Plajda biri kadın olmak üzere iki cankurtaranın görev yaptığını ifade eden Keser, güvenli yüzme alanı oluşturduklarını söyledi.

Keser, “Van Gölü ve diğer sularda zaman zaman boğulma vakaları yaşanıyor. Bu yıl biri kadın olmak üzere iki cankurtaran görevlendirdik. Burası güvenli yüzme alanlarından biri. Ayrıca arıtma tesisimiz de bulunuyor. Halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Hafta sonları yoğunluk yaşansa da hafta içi de rahatlıkla kullanılabilecek bir alan. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.