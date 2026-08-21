Yeşil altında hasat zamanı. Geçen yıla oranla 3 kat arttı

Bu sezon Samsun’daki rekoltenin geçen seneye oranla daha fazla olduğuna değinen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “Fındığı 'yeşil altın' olarak değerlendiriyoruz. Şu an Türkiye genelinde 450 bin civarında üreticimiz bahçelerinde fındık hasadı gerçekleştiriyor. Bir yıl boyunca uğraştılar, her türlü bakımını yaptılar, masraf ettiler” dedi.

“Bugün artık o ettikleri masrafın, yaptıkları bakımın karşılığını aldıkları gün hasat günü. Hasadı burada başlattık” diyen Yılmaz, “İl genelinde de bu hasat çalışmaları devam ediyor. Samsun'da 125 bin hektar fındık alanı var. Özellikle bu fındık alanının yüzde 90'ı doğu ilçelerimizdeki 5 ilçemizde bulunuyor. Üretimimiz de bu sene geçen seneden daha iyi. Geçen sene özellikle yüksek kesimlerde biraz sıkıntılar olmuştu. Don zararı oluşmuştu. Bu sene rekoltemiz geçen senenin üzerinde. Yaklaşık 115 bin ton civarında bir fındık bekliyoruz” ifadelerini kullandı.