Yeşil altında hasat zamanı. Geçen yıla oranla 3 kat arttı
21.08.2026 15:16
Samsun’da orta kesimde fındık hasadı başladı. Fındığın bu yıl 3 kat bol olduğunu söyleyen üreticiler, 115 bin ton fındık bekliyor.
Tarım ve Orman Müdürlüğünce Samsun'un Canik Kaleboğazı Mahallesi'nde fındık hasat şenliği düzenlendi. Üreticiler, orta kesimlerde fındık hasadına başladı.
Geçen sene orta kesimlerde etkili olan zirai don nedeniyle bu bölgede çok az fındık olduğunu ifade eden üreticiler, bu sene ise geçen sezona göre fındığın 3 kat daha bol olduğunu belirttiler.
Hasat şenliğinde fındık toplayan üreticilere eşlik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlk kez ilçemizde fındık hasat şenliği düzenliyoruz. Bu sene fındık rekoltesi oldukça yüksek görünüyor. İnşallah üreticilerimiz de bu bolluktan olumlu şekilde faydalanır. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını aldığı bir yıl olmasını diliyorum" dedi.
"115 BİN TON CİVARINDA FINDIK BEKLİYORUZ"
Bu sezon Samsun’daki rekoltenin geçen seneye oranla daha fazla olduğuna değinen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “Fındığı 'yeşil altın' olarak değerlendiriyoruz. Şu an Türkiye genelinde 450 bin civarında üreticimiz bahçelerinde fındık hasadı gerçekleştiriyor. Bir yıl boyunca uğraştılar, her türlü bakımını yaptılar, masraf ettiler” dedi.
“Bugün artık o ettikleri masrafın, yaptıkları bakımın karşılığını aldıkları gün hasat günü. Hasadı burada başlattık” diyen Yılmaz, “İl genelinde de bu hasat çalışmaları devam ediyor. Samsun'da 125 bin hektar fındık alanı var. Özellikle bu fındık alanının yüzde 90'ı doğu ilçelerimizdeki 5 ilçemizde bulunuyor. Üretimimiz de bu sene geçen seneden daha iyi. Geçen sene özellikle yüksek kesimlerde biraz sıkıntılar olmuştu. Don zararı oluşmuştu. Bu sene rekoltemiz geçen senenin üzerinde. Yaklaşık 115 bin ton civarında bir fındık bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Fındık toplama maliyetlerini düşürme yönünde adımlar atıldığını ifade eden Yılmaz, “Fındıkta hasat işçiliği maliyeti oldukça önemli bir maliyet. Bu işçilik maliyetini düşürecek tedbirler almaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bahçelerinde hasat filesi kullanan üreticilerimize yüzde 70'e varan hibe desteği sağlıyoruz” dedi.
151 üreticinin bu destekten yararlandığını söyleyen Yılmaz, "Bu yıl da 97 üreticimiz tekrar müracaat yaptı ve dosyalarını oluşturduk. Bakanlığımıza gönderdik. Bu üreticilerimize desteğimiz olacak. Bundan sonraki süreçte de üreticilerimizin maliyetini düşürmeye, verimlerini ve gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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