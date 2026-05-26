Yılda sadece 2 hafta açıyor. Ayı gülünü koparana 699 bin 245 lira ceza

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki endemik türlerden biri olan şakayıklar çiçek açtı. Halk arasında "yaban gülü" ya da "ayı gülü" olarak bilinen şakayıkların açmasıyla milli parkta adeta görsel şölen oluştu.

Kırmızı renkleriyle yeşillikler arasında dikkat çeken şakayıklar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yılda yalnızca bir kez açan ve yaklaşık iki hafta canlı kalabilen şakayıklar, Spil Dağı'nın farklı noktalarında doğayı renklendirdi.

Bin 517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı, yaban hayatı, endemik bitki türleri ve doğal güzellikleriyle doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Şubat ayında açan kardelenlerin ardından mayıs ortasında Manisa laleleri, mayıs sonu ile haziran başında ise şakayıklar doğayı süslüyor.