Yılda sadece 2 hafta tezgahta. Kilosu 75 TL'den satılıyor

Sivas’ta kışın habercisi olan alıç meyvesi ilçe ve köylerde doğal olarak yetişerek özenle toplandıktan sonra tezgâhlarda yerini alıyor. Yüksek antioksidan içeriğine sahip şifalı sonbahar meyvesi, kalp sağlığı, tansiyon ve kolesterol gibi birçok sağlık sorununa fayda sağlıyor.

Ekim ayı ile birlikte satışa sunulan alıç meyvesi herhangi bir özel bakım gerektirmeden katkısız halde yetişiyor.