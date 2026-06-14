Yılda sadece 20 gün sürüyor. 2 bin 80 metre yükseklikte bulunuyor, gören dönüp bir daha bakıyor
14.06.2026 16:18
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Sarıçiçek vadisi, adını veren sarı çiçeklerin açmasıyla eşsiz bir doğa manzarasına ev sahipliği yapmaya başladı.
Deniz seviyesinden 2 bin 80 metre yükseklikte bulunan bu büyüleyici havza, sadece 20 gün süren görkemli açış dönemiyle yerli ve yabancı doğaseverleri ile fotoğrafçıları kendisine çekiyor.
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Ardıç, Akhisar, Demirören ve Sarıçiçek köyünü içinde bulunduran vadi, sarı çiçeklerin açmasıyla bugünlerde kilometrelerce uzanan eşsiz bir doğa manzarasına ev sahipliği yapmaya başladı.
Deniz seviyesinden 2 bin 80 metre yükseklikte konumlanan bu büyüleyici vadi sarı çiçeklerin sadece 20 gün süren o kısa ama görkemli açış dönemiyle yerli ve yabancı doğaseverleri ve fotoğrafçıları kendine çekiyor.
Havaların bölgede soğuk ve yağışlı gitmesi sebebiyle bu yıl yaklaşık 20 gün gecikmeli başlayan görsel şölen, ziyaretçilerine unutulmaz anlar sunuyor. Tarihi köy odalarıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan Sarıçiçek köyünün yayla ve dağlarından süzülen berrak sular, iki tarihi köprünün de yer aldığı vadide birleşiyor.
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