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Yılın on iki ayı buzla kaplı. Temmuz ayında kayak yaptılar

11.07.2026 22:15

İHA

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Erzincan'da Sohmarik Yaylası'ndaki Gök Göl'de Temmuz ayında donmuş gölün üzerinde kayak, gökyüzünde paraşüt keyfi yaşandı.

Yılın on iki ayı buzla kaplı. Temmuz ayında kayak yaptılar
IHA

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Sohmarik Yaylası'ndaki Gök Göl, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen sıra dışı bir doğa sporları etkinliğine ev sahipliği yaptı. 

 

Temmuz ayında donmuş gölün üzerinde kayak, gökyüzünde paraşüt keyfi yaşandı.

Yılın on iki ayı buzla kaplı. Temmuz ayında kayak yaptılar 1
IHA

Yılın 12 ayı boyunca erimeyen buzul yapısıyla dikkat çeken Gök Göl'de düzenlenen etkinlikte Canser Atila, donmuş göl yüzeyinde kayak yaptı. 

 

Yılın on iki ayı buzla kaplı. Temmuz ayında kayak yaptılar 2
IHA

Aynı anda Ali Zaimoğlu ise yamaç paraşütüyle göl üzerinde süzülerek gökyüzü ile buzun buluştuğu etkileyici görüntüler oluşturdu.

Yılın on iki ayı buzla kaplı. Temmuz ayında kayak yaptılar 3
IHA

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen organizasyon, doğa ve ekstrem spor tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatırken, Erzincan'ın sahip olduğu yüksek irtifa ve doğal parkurların spor turizmi açısından taşıdığı potansiyeli de gözler önüne serdi.

Yılın on iki ayı buzla kaplı. Temmuz ayında kayak yaptılar 4
IHA

Kemah ilçesine bağlı Sohmarik Yaylası üzerinde yer alan ve yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Gök Göl, 4 mevsim kar ve buz örtüsünü koruyan yapısıyla dikkat çekiyor. 

 

Bölgenin, ekstrem sporlar ve doğa turizmi açısından yeni bir cazibe merkezi olabileceği değerlendiriliyor.

Yılın on iki ayı buzla kaplı. Temmuz ayında kayak yaptılar 5
IHA

Etkinliğe Recep Sulu da eşlik ederek gerçekleştirilen gösterilerin görüntülenmesine katkı sağladı.