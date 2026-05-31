Yılın sadece 10 günü yapılıyor, en çok Arap ülkelerine satılıyor
31.05.2026 11:24
Gaziantep'in Araban ilçesinde yeşil buğday başakları hasat edildikten sonra ateşte ütülerek firik elde ediliyor.
Gastronomi şehri Gaziantep'te Araban ilçesinin verimli topraklarında yetişen makarnalık sert buğdaydan her yıl mayıs ayının sonlarına firik yapılıyor.
Firik çiftçileri, ilkbaharın sonlarında yeşil buğday başaklarını kurumadan biçerek küçük harmanlar halinde topladıktan sonra bir gün kurumaya bırakıyor. Daha sonra suyu çekilen buğday başakları firik kıvamına gelene kadar yakılıyor.
Geleneksel lezzetler arasında yer alan firik, yakıldıktan ve biçerdöverler çekildikten sonra temizlenmek ve paketlenmek için Gaziantep'teki fabrikalara götürülüyor.
Yılda sadece 10 gün gibi bir zaman diliminde yapılabilen firik, pilavıyla kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Firik pilavı ayrıca kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alıyor.
"KOLAY BİR İŞ DEĞİL"
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun coğrafi işaretle tescilli firiğin yapımı hakkında bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:
“İşçiler başakları topladıktan sonra buğday saplarını yakarak ateşle tutuşturuyor. Yandıktan sonra sadece başaklar kalıyor. Kurutulduktan sonra biçerdövere verilip çekildikten sonra tane haline getirilerek işletmelere gönderilir. Kolay bir iş değil, herkes yapamaz. Özellikle Arap ülkelerine ihraç edilir.”
2026 yılının ilk firik ütümüne başlayan üretici Haci Karaman ise, Araban Ovası'ndaki firiğin Gaziantep'teki ihracatçı firmalar tarafından da Orta Doğu ülkelerine satıldığını söyledi.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.