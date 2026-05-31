Yılın sadece 10 günü yapılıyor, en çok Arap ülkelerine satılıyor

Geleneksel lezzetler arasında yer alan firik, yakıldıktan ve biçerdöverler çekildikten sonra temizlenmek ve paketlenmek için Gaziantep'teki fabrikalara götürülüyor.

Yılda sadece 10 gün gibi bir zaman diliminde yapılabilen firik, pilavıyla kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Firik pilavı ayrıca kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alıyor.