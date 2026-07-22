Yıllar önce altın değerindeydi. Alıcısı yok, imha ediliyor
22.07.2026 09:59
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kuzuların ilk kırkımı başladı. Kuzuların ince ve değerli yünleri ise artık eskisi kadar değer görmüyor.
Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi yaylalarında yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kuzuların ilk kırkımı başladı.
Hayvancılıkta "kuzu" veya "toklu" kırkımı olarak bilinen uygulama, hayvanların sıcak havalardan korunması ve dış parazitlere karşı daha sağlıklı olmaları amacıyla kuzular 3 yada 6 aylık olunca yapılıyor.
Hayvanların üşütüp hastalanmaması için yağmursuz ve sıcak günler tercih edilirken, kırkım öncesinde nefes darlığı yaşamamaları adına kuzular o gün aç bırakılıyor.
DİKKATLE ÇALIŞILIYOR
İlk kez elde edilen kuzu yünü; ergin koyun yününe göre çok daha ince, yumuşak, esnek ve temiz olması nedeniyle geçmişte tekstil sektöründe ve ev eşyalarının yapımında önemli bir yere sahipti. Günümüzde ise sentetik dolgu malzemelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte kuzu yününe olan ilgi her geçen yıl azalıyor.
Yaylalarda sürdürülen kırkım mesaisinde, asırlık gelenek olan "kırklık" adı verilen el makasları ile modern elektrikli kırkım makineleri birlikte kullanılıyor. Kuzuların derisinin oldukça ince ve hassas olması nedeniyle yetiştiriciler, hayvanların zarar görmemesi için büyük bir dikkatle çalışıyor.
"TÜM HAYVANLARIN KIRKIMI BİTENE KADAR BURADAYIZ"
Hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş, “Bu tarihlerde kuzularımız artık büyüdü. 5-6 aylık oldular ve kırkım vakitleri geldi. Sıcaklardan korunmaları ve dış parazitlere karşı hayvanlarımızı bu dönemlerde kırpıyoruz. Kimimiz geleneksel kırklık dediğimiz eski tip makaslarla, kimimiz de daha modern elektronik cihazlarla bu işlemi yapıyoruz” dedi.
Kuzuların bu sırada cihazların sesinden korktuğunu ve heyecanlandıklarını söyleyen vatandaş, "Birkaç gün boyunca burada kırkım yapıyoruz. Bir kuzunun kırkımı, hayvanın durumuna göre ortalama 10-15 dakika sürüyor. Tüm hayvanlarımızın kırkımını bitirene kadar buradayız" ifadelerini kullandı.
KUZU YÜNÜ ESKİSİ KADAR İLGİ GÖRMÜYOR
Yünlerin artık eski yıllardaki gibi değerlendirilmediğini belirten vatandaş, “Eskiden koyun ve kuzu yünü birçok alanda kullanılırmış. Özellikle kuzu yününden, daha yumuşak olduğu için yastık yapılırmış. Günümüzde ise bu kullanım oldukça azaldı. Artık yatak ve yastıklar daha modern malzemelerden üretiliyor. Elyaflar kullanılıyor” dedi.
Eski usulü sürdüten komşuları, eşi ve dostu olduğunu söyleyen vatandaş, "İhtiyaçları olduğunda yünleri onlara veriyoruz, kalanını ise imha ediyoruz" diye konuştu.
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