Yıllarca çöp diye atıldı, meğer şifa deposuymuş

Serdar, “Çok değerli bir çayı var. Antioksidan özelliğini kestane balıyla karşılaştırdık. Ondan kat kat daha yüksektir. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Öksürük ve benzeri durumlara karşı iyileştirici etkisinin bulunduğunu düşünüyoruz. Özellikle bağışıklık sistemi için süper bir çay. Bu çayı üniversitemizde saf olarak paketleyerek satıyoruz. Fatsa Ziraat Odası bu çayı poşet çay hâline getiriyor. Bunun içerisine kuşburnu ve alıç da ekliyor.” ifadesini kullandı.

Kestane çiçeğinin kestane balı gibi buruk bir tada sahip olduğuna dikkat çeken Serdar, “Bir bardak için 2 tane çiçek püskülü kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde olduğunda bazı kişiler bunun tadını buruk hissediyor.” dedi.