Yıllardır böylesi görülmedi, bolluk yaşandı. Karadeniz'den fışkırıyor

Balık satıcısı Yaşar Köse, denizdeki palamut miktarının sevindirici olduğunu belirterek, "Bu sene o sene olacak inşallah. Kaptan ve reislerin gözlemlerine göre denizde palamut bolluğu yaşanıyor. Palamut yavaş yavaş tezgahta yerini almaya başladı. Şu anda boyu biraz küçük fakat her gün büyür. Palamudun bol olması, vatandaşın ucuz balık yemesi anlamına gelir" dedi.

Palamut fiyatlarının şu anda 50 ila 150 TL arasında değiştiğini ifade eden Köse, "Palamut büyüdükçe ve bollaştıkça fiyatlar düşecektir. Bu sezon yüksek rakamlara palamut satacağımızı düşünmüyorum. En son palamutta böyle bir bolluğu 5-6 sene önce yaşamıştık. İnşallah bu bereket devam eder ve vatandaş bol bol palamut yer" diye konuştu.