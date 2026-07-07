Yıllardır her yaz pencerelerini naylonla kaplıyorlar

Pencerelerini yaz boyunca açamadıklarını ifade eden Temel, "Yuva bozmaktan, günaha girmekten korkuyoruz. Yuvaları hazır, her yıl aynı yere geliyorlar. Camları çok pisliyorlar, biz de sürekli temizlemek zorunda kalmamak için camları naylonla kaplıyoruz. Yaz boyunca pencere açamasak da yuvalara asla dokunmuyoruz." şeklinde konuştu.

Kırlangıçların haşere sorununu doğal yoldan çözdüğünü belirten mahalle sakinleri ise ağustos sonuna kadar süren bu döngüde yavruların ilk uçuşlarını izleyerek göç vaktini bekliyor.