Yıllardır her yaz pencerelerini naylonla kaplıyorlar
07.07.2026 10:11
Bursa'da kırlangıçlar duvarlardaki yuvalarına dönerken, mahalle halkı yuvaları bozmamak için yaz boyunca pencerelerini naylonla kapatıyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Fadıllı Mahallesi, her yıl binlerce kırlangıcın yıllardır bozulmayan yuvalarına geri dönüşüne sahne oluyor.
Bir evin dış duvarında 73, hemen karşısındaki caminin dış cephesinde ise 100'e yakın yuva kuran kırlangıçlar, uzun yıllardır bu sokakta yavrularını büyüterek doğaya kazandırıyor.
HER SENE MART AYINDA GELİYORLAR
Uluabat Gölü'nün kıyısındaki mahalleyi mesken tutan kırlangıçlar, her sene mart ayında bölgeye gelip ağustos ayının sonunda göç ediyor.
Doğal birer böcek avcısı olan bu kuşlar, günde yüzlerce sineği tüketerek çevre sakinlerine önemli bir fayda sağlıyor.
Oluşan kirliliğe rağmen mahalle halkı, kendilerine komşuluk eden kanatlı misafirlerini büyük bir şefkatle ağırlıyor.
RUTİNLERİ 10 YILDIR DEVAM EDİYOR
Evini tamamen kuşlara tahsis eden Osman Temel, 10 yıldır bu sürece şahitlik ettiğini belirterek, "Evin dış cephesi tamamen onların oldu.
Martta gelip eskiyen yuvalarını çamurla onarıyorlar, ardından yumurtlayıp yavrularını büyütüyorlar. Ağustos ayında ise uçup gidiyorlar." dedi.
AĞUSTOS SONUNA KADAR GÖÇÜ BEKLİYORLAR
Pencerelerini yaz boyunca açamadıklarını ifade eden Temel, "Yuva bozmaktan, günaha girmekten korkuyoruz. Yuvaları hazır, her yıl aynı yere geliyorlar. Camları çok pisliyorlar, biz de sürekli temizlemek zorunda kalmamak için camları naylonla kaplıyoruz. Yaz boyunca pencere açamasak da yuvalara asla dokunmuyoruz." şeklinde konuştu.
Kırlangıçların haşere sorununu doğal yoldan çözdüğünü belirten mahalle sakinleri ise ağustos sonuna kadar süren bu döngüde yavruların ilk uçuşlarını izleyerek göç vaktini bekliyor.
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