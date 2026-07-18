Yıllardır peşindeydi. "Battal Gazi" taktiğiyle yakaladı

Hayvana zarar vermeyen Öncel, yakaladığı tilkiye önce su verdi, ardından aç kalmaması için kafese bir tavuk bıraktı. Tilki kısa sürede tavuğu yerken, Öncel'in hayvana söyledikleri ise çevresindekileri gülümsetti.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Saadettin Öncel, "Bir tanesini alıp götürse gam yemem ama kümese girdiğinde onlarcasını boğup bırakıyor. Bu durum hem üretimimizi sekteye uğratıyor hem de psikolojimizi bozuyor. Emek vererek büyüttüğümüz hayvanları sabah telef olmuş halde görmek gerçekten insanın içini acıtıyor" dedi.

Yaklaşık 15-20 gün önce tel örgüyle çevrili alanda serbest dolaşan kazlarının eksildiğini fark ettiğini anlatan Öncel, yaptığı kontrolde üç kazını parçalanmış halde bulduğunu belirtti. Olayın ardından tilkinin aynı bölgeye yeniden geleceğini düşündüğünü ifade eden Öncel, yıllar önce hazırladığı kapanı yeniden kurdu.

Sabah saatlerinde çiftliğe geldiğinde ise uzun süredir peşinde olduğu tilkinin kapanın içerisinde olduğunu gördü.