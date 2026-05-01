Yıllık 20 ton hasat bekleniyor. 65 yaş üzerine ücretsiz
01.05.2026 11:01
DHA
2020 yılında yapımı tamamlanan katı atık düzenli depolama sahasında, günlük 2 bin ton çöpün ayrıştırılıp enerjiye dönüştürülmesi sağlanıyor.
Elde edilen enerjinin şehir elektrik şebekesine verilmesi ile 40 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanıyor. Aynı zamanda bin 700 metrekare alanda çilek ve domates serasında çöp gazından elde edilen enerji, kışın seraların ısıtılması yazın ise serinletilmesi amacıyla da kullanılıyor.
Çöp alanında topraksız tarım tekniği kullanılarak hasat edilen çilek ve domatesler ise kentte yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.
Gazişehir Enerji A.Ş. Tesis Müdürü Şerif Yakut, aylık 60 bin ton çöpün toplanıp ayrıştırıldıktan sonra enerjiye dönüştürüldüğü alanda rehabilite yaptıklarını ve buradan elde edilen enerjinin de yine kent için kullanıldığını söyledi.
Çöplerin elektrik enerjisine dönüştürülme sürecini anlatan Yakut, “Burası günlük 2 bin ton atığın geldiği saha. Bu sahamızda gelen atıkları bertaraf etmekle yükümlüyüz. Rehabilite ettiğimiz sahadan açığa çıkan çöp gazını elektrik enerjisine dönüştürmek üzere bir enerji üretim tesisi kurduk” şeklinde konuştu.
Yakut, sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiğini ve rehabilite edilen çöp alanında bin 700 metrekare çilek ve domates seraları oluşturulduğunu söyledi.
Seraların modern tekniklerle oluşturulduğunu söyleyen Yakut, “Gaz motorları çalışma prensipleri gereğince çöp gazının içerisindeki enerjinin yüzde 42'sini elektriğe dönüştürmekte. Geri kalan kısmını da atık ısı olarak atmosfere vermekte'' dedi.
Modern tekniklerle donatılan ve topraksız tarım teknikleri ile üretimi yapılan ürünlerin 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldığını belirten Yakut, “Bu serada üretilen çilekleri ne yapacağız diye düşündüğümüzde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Hanım sosyal bir proje olmasını talep etti. Çıkan çilekleri de 65 yaş üstü vatandaşımıza ücretsiz dağıtalım dediler'' ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 700 metrekare alana sahip olan domates sahasında yıllık yaklaşık 15 ile 20 ton arasında domates hasadı bekleniyor. Yine 5 ila 8 ton arasında da çilek hasadı hedefleniyor.
Seralar, tamamen modern teknolojilerle donatılmış olan otomasyon sistemlerine bağlı. Meteorolojiden alınan veriye göre, içerinin nemine göre ısı ayarlanıyor. Kışın da reçine emdirilmiş karton soğutma sistemi vasıtasıyla soğutma sağlanıyor.
Bitkiler tamamen topraksız bir ortamda kokopit adı verilen Hindistan cevizi kabuğunun içerisinde yetişiyor. Bunları tamamen drip denilen sulama sistemi ile bütün besin elementleri su ile ortama sağlanıyor.
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.