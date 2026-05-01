Yıllık 20 ton hasat bekleniyor. 65 yaş üzerine ücretsiz

Elde edilen enerjinin şehir elektrik şebekesine verilmesi ile 40 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanıyor. Aynı zamanda bin 700 metrekare alanda çilek ve domates serasında çöp gazından elde edilen enerji, kışın seraların ısıtılması yazın ise serinletilmesi amacıyla da kullanılıyor.

Çöp alanında topraksız tarım tekniği kullanılarak hasat edilen çilek ve domatesler ise kentte yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Gazişehir Enerji A.Ş. Tesis Müdürü Şerif Yakut, aylık 60 bin ton çöpün toplanıp ayrıştırıldıktan sonra enerjiye dönüştürüldüğü alanda rehabilite yaptıklarını ve buradan elde edilen enerjinin de yine kent için kullanıldığını söyledi.