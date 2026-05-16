Yiyenler tadını unutamıyor. Hasat başladı, tarlada 80 TL
16.05.2026 09:48
Hatay'da aroması nedeniyle damaklarda yoğun tat bırakan Hassa çileğinin hasadına başlandı. Çileğin kilosu tarlada 80 TL ile 110 TL arasında satılıyor.
Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal ürünler için sezon başladı. Hassa ilçesinde deprem sonrası ürün çeşitliliğini artırmak isteyen çiftçilerin 80 dönüm alana ektiği çilek de hasat dönemine girdi.
Hassa Kaymakamı Safa Kahraman çiftçilerle bir araya gelerek çilek hasadı yaptı.
"AROMASI ÇOK GÜZEL"
Aromasıyla damaklarda tat bırakan çilek; Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Bursa gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
Gökçe Zeynep Durgun, "Çileğin tadı çok güzel, lokum tadında. Taze taze yiyorum, aroması çok güzel" dedi.
80 dönümlük arazide çilek üretimi yaptıklarını ifade eden Battal Durgun, da “Hassa bölgesinde dağ meltemi dediğimiz olaydan dolayı çok lezzetli ve aromalı çileğin üretimini yapıyoruz. Şu anda 80 dönüm arazide üretim yapıyoruz.” dedi.
"FİYATI 80-100 TL ARASINDA"
Durgun, "Deprem sonrası ayağa kaldırdığımız sektörü daha da genişleterek daha geniş alana yaymaya çalışacağız. Çileğin bu yılki fiyatı geçen yılla aynı fiyatta. Şu anda 80 TL ile 110 TL arasında tarlada alıcı buluyor." diye ekledi.