YKS'ye giren öğrencinin Milli Takım feryadı. "Adamların umurunda değil"
20.06.2026 15:09
Son Güncelleme: 20.06.2026 15:09
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren bir öğrenci, A Milli Takım'ın mağlubiyetine tepki gösterdi. Genç, "Bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil." dedi.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı ve 165 dakika sürdü.
Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu.
Sınavdan 15 dakika önce kapıların kapatılması kuralı gereği, saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına aday alımı yapılmadı ve kapılar kapatıldı.
"ADAMLARIN UMURUNDA DEĞİL"
Üniversite adaylarından Emir Özkan, "Bir yıl boyunca sınava hazırlandık. Antrenörlük bölümünü istiyorum. İnşallah kazanacağım. BESYO parkuruna hazırlandık. TYT ağırlıklı ders çalıştık." dedi.
Milli Takım'ın Paraguay karşısındaki mağlubiyetine de değinen Özkan, şunları söyledi:
“Sabah 06.00’da uyandık, keşke uyanmasaydık. Türkiye maçını izledik, yenildik. Böyle ruhsuz bir takım görmedim, bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil.”
Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde ve çevresinde çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ederek heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.