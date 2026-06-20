YKS'ye giren öğrencinin Milli Takım feryadı. "Adamların umurunda değil"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren bir öğrenci, A Milli Takım'ın mağlubiyetine tepki gösterdi. Genç, "Bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil." dedi.