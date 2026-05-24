Yoğun kokusuyla ilgi topladı
24.05.2026 13:54
Edirne merkez Saraçlar Caddesi'nde seyyar tablasıyla rengârenk çiçekler ve mis kokulu fesleğenler satan bir çiçekçi, vatandaşların ilgisini çekti.
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte balkonlarını, bahçelerini ve evlerinin önünü süslemek isteyen vatandaşlar çiçeklere yönelirken, Edirne Saraçhane Caddesi'ne fesleğen kokusu yayıldı.
Yıllardır farklı şehirlerde çiçek satışı yaparak geçimini sağladığını belirten seyyar satıcı Abdullah Deniz, Edirne'de vatandaşların çiçeklere ilgi gösterdiğini söyledi. Bu yıl havaların serin gitmesinin satışları bir miktar etkilediğini ifade eden satıcı Deniz, "Çok şükür kazancım iyi. Daha önceki senelerde rağbet yüksekti" dedi.
Yoğun kokusuyla dikkat çeken fesleğenlere ilgi gösteren vatandaşların seyyar tablasının etrafında toplanmasına sevinen satıcı, memnuniyetini dile getirdi.
