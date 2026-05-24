Yoğun kokusuyla ilgi topladı

Yıllardır farklı şehirlerde çiçek satışı yaparak geçimini sağladığını belirten seyyar satıcı Abdullah Deniz, Edirne'de vatandaşların çiçeklere ilgi gösterdiğini söyledi. Bu yıl havaların serin gitmesinin satışları bir miktar etkilediğini ifade eden satıcı Deniz, "Çok şükür kazancım iyi. Daha önceki senelerde rağbet yüksekti" dedi.