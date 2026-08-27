Yokuş aşağı inen otomobil istinat duvarına çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
27.08.2026 16:32
İstanbul Ataşehir'de yokuş aşağı seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı.
Kaza, saat 14.15 sıralarında İnönü Mahallesi Üniversite Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
Piri Mehmet Paşa Caddesi'nden yokuş aşağı ilerleyen otomobil. sürücüsü O.Y'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine caddenin sonundaki istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 3 kişiyi sıkıştıkları otomobilden çıkardı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü O.Y. ile M.K. ve A.Ö., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan M.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.