Yol verme kavgasında silahlar çekildi: Ölü ve yaralılar var
28.05.2026 16:47
Mardin'de iki aile arasında çıkan yol verme kavgasında iki kişi öldü, yedi kişi yaralandı.
Mardin'de yol verme kavgasında kan aktı.
Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi.
SİLAHLAR ÇEKİLDİ, SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
İKİ KİŞİ ÖLDÜ, YEDİ YARALI VAR
Kavgada dokuz kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan ikisi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürülürken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Olayla ilglii soruşturma başlatıldı.
