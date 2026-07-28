Yolcu "Giresun" deyince taksici cadde sandı, hatıra için taksimetrenin fotoğrafını çekti
28.07.2026 10:31
Ankara'da Giresun'a gitmek isteyen yolcuyu Giresun Caddesi'ne götüren taksici, yolcunun "Biz Giresun'a gideceğiz." demesiyle şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık 8 saat sonra kente ulaşan sürücü, anı olarak taksimetrenin fotoğrafını çekti.
Ankara'da taksicilik yapan Adem Kaya, duraktan aldığı iki yolcunun Giresun'a gitmek istemesi üzerine şaşkınlık yaşadı.
Olay başkent Ankara'da yaşandı. Adem Kaya isimli taksi şoförünün aracına, duraktan iki yolcu bindi.
Yolcular Giresun'a gideceklerini söyledi. Kaya, yolcularını iki kilometre uzaklıktaki Giresun Caddesi'ne götürdü.
Giresun Caddesi'nin sonuna geldiğinde yolcuların inmek istemediğini gören taksi şoförü, "İnmek istediğiniz yer burası mı? Geldik." deyince gerçeği öğrendi.
ŞAŞIRIP "CİDDİ MİSİNİZ" DİYE SORDU
Yolcular Giresun'a gideceklerini söyledi.
"'Giresun'a gitmemiz gerekiyor' deyince çok şaşırdım. Çok uzun mesafe, 7-8 saatlik bir yol." diyen Kaya, "Ciddi misiniz?" diye yanıt verdiğini anlattı.
Böyle bir durumun ilk kez başına geldiğini anlatan taksi şoförü, "Arabamın bakımları yeni olduğu için arabama güvendim, kendime güvendim. Hiç tereddüt etmeden buradan çıktım, direkt Giresun'a götürdüm." diye konuştu.
ÜCRETİN ÖDENMEMESİNDEN KORKTU
Taksimetre ücretinin yüksek olmasından dolayı ücretin ödenmemesinden korktuğunu aktaran Kaya, "Gece saat 01.00'de sağ salim Giresun'a ulaştım. Orada da beni aradılar, misafir ettiler. Çok güzel ve tuhaf bir yolculuk oldu. Hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Çünkü aldığımız mesafeler kısa süreli, 200-250 liralık veya 3-5 dakikalık yollar olduğu için çok şaşırdım." şeklinde konuştu.
TAKSİMETRE 28 BİN 591 LİRA YAZDI
Ankara'dan Giresun'a yolculuğun 28 bin 591 lira tuttuğunu anlatan Kaya, "Giresun'un girişinde hem korkuyordum hem de heyecanlıydım. Çünkü paramı alabilecek miyim diye düşünüyordum. Meblağ büyük olduğu için aklıma kötü şeyler de geldi, iyi şeyler de geldi. Allah'a emanet ettim kendimi ve param ödendi." ifadelerini kullandı.
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