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Yolcu minibüsü direğe çarpıp devrildi. 1 bebek 2 çocuk yaralı

10.09.2026 15:08

DHA

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak yan yattı. Kazada 1 aylık bebek ile 2 çocuk yaralandı.

Yolcu minibüsü direğe çarpıp devrildi. 1 bebek 2 çocuk yaralı
DHA

Kaza, saat 12.00 sıralarında Çerkezköy-Çorlu yolu İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Kızılpınar'dan Çerkezköy istikametine seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 59 M 7267 plakalı yolcu minibüsü, ara yoldan çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken minibüs yan yattı. 

Yolcu minibüsü direğe çarpıp devrildi. 1 bebek 2 çocuk yaralı 1
DHA

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 1 aylık bebek ile 12 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolcu minibüsü direğe çarpıp devrildi. 1 bebek 2 çocuk yaralı 2
DHA

Devrilen minibüs vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yolcu minibüsü direğe çarpıp devrildi. 1 bebek 2 çocuk yaralı 3
DHA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. 

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