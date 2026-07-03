Yolcu otobüsünde yakalandı: İranlı kurye midesine saklamış!

Pouya Hajıhassanı'nın hastanede yapılan iç beden muayenesinde, yuttuğu tespit edilen 76 kapsül halinde toplam 571,91 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla ve etkin bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.