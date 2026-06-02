Yolda buldu, hiçbir şey olmamış gibi cebine atıp devam etti
02.06.2026 12:35
Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişi, bir kadının düşürdüğü yaklaşık 60 bin lira değerindeki altın bilekliği bulunca cebine attı, hiçbir şey olmamış gibi devam etti.
Olay Diyarbakır'da Urfa Bulvarı'nda, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi.
R.T., kolundan çıkan yaklaşık 60 bin lira değerindeki altın bilekliğini fark etmeden düşürdü. Bir süre sonra bileziğinin olmadığını fark eden R.T., çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerde, yere düşen bileziğin yoldan geçen bir kişi tarafından alındığı görüldü.
Durumu polis ekipleri ile Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'na bildiren R.T., şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
