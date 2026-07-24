Yolda servet kaptırdı. Polis parayı eksiksiz bularak teslim etti
24.07.2026 08:53
Son Güncelleme: 24.07.2026 08:54
Ankara'da ev satışından elde ettiği 2 milyon lirayı gasbedildiğini söyleyen vatandaşın ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, ev satışından sağladığı 2 milyon lirayı ikametine götürürken gasbedildiğini belirten bir vatandaşın ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
SONRASI ARAÇ DEĞİŞTİREREK KAÇTILAR
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.
Yürütülen incelemelerde şüphelilerin kimliklerini tespit eden emniyet ekipleri, şahısların olay sonrası araç değiştirdiğini ve şehir dışına kaçabileceğini belirleyerek operasyon ağını genişletti.
2 MİLYON LİRA EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Bu doğrultuda Kırıkkale'de durdurulan bir ticari araca düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ticari araçta yapılan aramalarda muhafaza altına alınan 2 milyon lira ise eksiksiz şekilde sahibine iade edildi.
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