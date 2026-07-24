Yolda servet kaptırdı. Polis parayı eksiksiz bularak teslim etti

Ticari araçta yapılan aramalarda muhafaza altına alınan 2 milyon lira ise eksiksiz şekilde sahibine iade edildi.

Bu doğrultuda Kırıkkale'de durdurulan bir ticari araca düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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