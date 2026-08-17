Araçları mora boyayan yol. Oto yıkamacıda uzun kuyruklar oluştu

Seyir halindeyken araçlarının renginin değiştiğini fark eden sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı.

Muhtemel bir boya veya kaporta hasarından endişe eden vatandaşlar, karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara sığındı. Yıkama istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, köpüklü ve basınçlı suyla temizlenen araçların eski hallerine dönmesi sürücülere rahat bir nefes aldırdı.