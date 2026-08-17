Araçları mora boyayan yol. Oto yıkamacıda uzun kuyruklar oluştu
17.08.2026 23:00
Son Güncelleme: 17.08.2026 23:01
Afyonkarahisar'ın Dinar-Çay karayolunu kullanan araçlar mora boyandı. Oto yıkamacıları
Afyonkarahisar'ın Dinar-Çay karayolu üzerinde yola nereden ve nasıl döküldüğü henüz belirlenemeyen kimyasal madde, etkili olan yağışın ardından asfalt yüzeyinde köpürerek yayıldı.
Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, araç kaportalarında reaksiyona girerek rengini mor ve beyaza dönüştürdü.
OTO YIKAMACILARDA KUYRUK OLUŞTU
Seyir halindeyken araçlarının renginin değiştiğini fark eden sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı.
Muhtemel bir boya veya kaporta hasarından endişe eden vatandaşlar, karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara sığındı. Yıkama istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, köpüklü ve basınçlı suyla temizlenen araçların eski hallerine dönmesi sürücülere rahat bir nefes aldırdı.
Yola dökülen diğer ham madde Dinar ilçesine bağlı Tatarlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından köpük ve suyla yıkandı.
Olayın ardından bölgede karayolları ekiplerinin inceleme başlattığı ve yola dökülen maddenin mahiyetinin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.
TIRDAN YOLA BOYA DÖKÜLMÜŞ
Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile olay aydınlatıldı.
Dinar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Dinar yolu güzergahında bir tırdan yola boya dökülmesi olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada olayın sorumluları ivedilikle tespit edildi. Olayla ilgili yapılan incelemelerin ardından sorumlular hakkında 'çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verildi.