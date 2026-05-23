Yolu sular altında kaldı, kayıkla ulaştılar

İstanbul’dan köyüne gelen Ahmet Şahan da ulaşım sıkıntısı yaşayanlardan biri oldu. Ailesiyle bayram tatilini geçirmek için Cemaloğlu köyüne gelen Şahan, köyüne kayıkla ulaştı. Şahan "Cemaloğlu köyünde oturuyoruz. İstanbul’dan bayramda babamı ziyarete geldim ama yol kapanmış. Nasıl geçeceğimizi de bilmiyoruz. Diğer taraf da çamur. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Kayıkla geçmeye çalışacağız. Devlet büyüklerimizden alternatif yollar yapmasını bekliyoruz" diyerek yaşadığı durumu ifade etti.

Köy sakinleri etkili olan yağışların ardından bu duruma çözüm bulunmasını istiyor.