Yorgunluk sanıyordu, hastaneye gidince gerçek ortaya çıktı

Yapılan değerlendirmelerin ardından beynindeki damarlarla ilgili ciddi bir problem tespit edildiğini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

“Daha sonra Kıbrıs'ta yaşayan ve belediyede çalışan manevi ablama bu durumu anlattım. Ona aniden bayıldığımı söyledim. Sağ olsun, beni hemen hastaneye götürdü ve oradaki doktorlarla görüştük. Doktorumuz, beynimde damarlarla ilgili bir problem olduğunu ancak bunun tedavisinin Kıbrıs'ta yapılamayacağını söyledi.

Ameliyatın ve tedavinin burada gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti. Çekilen MR görüntülerini aldık ve manevi ablam, bir aracı vasıtasıyla bunları Türkiye'deki hastaneye, Zafer Hoca'ya gönderdi. Zafer Hoca görüntüleri inceledikten sonra, bu MR sonuçlarıyla kesin bir değerlendirme yapamayacağını ve benim İstanbul'a gelmem gerektiğini söylemiş. Kendi tetkiklerini yaparak teşhisi bizzat koyması gerektiğini belirtmiş.

Sağ olsunlar, iki gün içinde hemen biletim alındı ve İstanbul'a geldim. Zafer Hoca beni gelir gelmez karşıladı. Burada üç kez MR, iki kez de tomografi çekildi. Yapılan tetkiklerin ardından Zafer Hoca beni yanına çağırdı ve beynimdeki damarlardan birinde genişleme olduğunu söyledi. Bu genişlemenin diğer damarları etkilediğini ve damarların yumak şeklinde bir yapı oluşturmasına neden olduğunu anlattı.

"BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIM"

Hocamız, bu damarın mutlaka alınması gerektiğini söyledi. Aksi halde patlama riski bulunduğunu, bunun sonucunda görme kaybı yaşayabileceğimi hatta hayatımı kaybedebileceğimi ifade etti. Bunları duyduğumda büyük bir şok yaşadım. Bu nedenle Zafer Hoca'dan düşünmek için üç dört gün süre istedim. Çünkü gerçekten çok zor bir karardı. Bu süreçte hocalarım her gün yanıma gelip benimle konuştular ve moral verdiler.

Bana bunun yapılması gereken bir ameliyat olduğunu, korkmamam gerektiğini söylediler. Ameliyat sonrasında bu sorundan tamamen kurtulacağımı ve artık böyle sıkıntılar yaşamayacağımı anlattılar. Onların desteği ve motivasyonuyla sonunda ameliyat olmaya karar verdim. Bugün geriye dönüp baktığımda, iyi ki bu kararı vermişim diyorum. Çünkü şu an, ilk yaşadığım dönemlere göre çok daha iyiyim. O zamanlar kendimi son derece yorgun, bitkin ve hiçbir şey yapmak istemeyecek kadar halsiz hissediyordum. Şimdi ise belki de o günlere göre yüz kat daha iyiyim."