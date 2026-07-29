Yozgat'ta 700 yıllık sır. "3-5 köy birleşse de bitiremiyor"

Topladıkları karadutları kış için değerlendirdiklerini söyleyen Kılıçarslan, "Bunu ağız yarasına çok iyi geliyor. Dutu böyle poşetlere koyuyorlar. Kışın çok iyi geliyor bu. Reçel yapıp Allah nasip ederse kışın yiyeceğiz" diye konuştu.

Karadutun yaprağının doğal temizleyici özelliğine de değinen Kılıçarslan, "Elimizdeki kırmızılığı yaprağıyla güzelce yıkıyorsun. Tertemiz sabun gibi, deterjan gibi temizliyor. Bunu başka bir şey çıkartmaz" ifadelerini kullandı.