Yozgat'ta 700 yıllık sır. "3-5 köy birleşse de bitiremiyor"
29.07.2026 11:24
Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Kurtağılı köyünde bulunan asırlık karadut ağaçları, hem görüntüsü hem verimliliği ile dikkat çekiyor.
Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki Kurtağılı köyü Dutluk mevkiinde yer alan Karadut Mesire Alanı'nda yaklaşık 4 dekarlık alana yayılan devasa karadut ağaçları, birbirine sarılmış gövdeleriyle adeta doğal bir anıt görünümü oluşturuyor. Her yıl düzenli olarak meyve vermeyi sürdüren ağaçların anıt ağaç statüsünde koruma altına alınması isteniyor.
YAZ AYLARINDA UĞRAK NOKTALARDAN BİRİ
Yöre halkının yaz aylarında uğrak noktalarından biri olan mesire alanında vatandaşlar aileleriyle birlikte vakit geçirip yaşlı dut ağaçlarının gölgesinde serinliyor. Toplanan karadutlardan reçel ve şerbet yapan vatandaşlar, meyvenin sağlık açısından da birçok faydası olduğuna inanıyor.
Yöre halkından Fikret Kılıçarslan, karadut ağaçlarının yıllardır bölge halkına bereket sunduğunu belirterek, "Buraya geldik 2 saat kadar oldu. Dut topladık. Her sene böyle 3-5 köyün yemeden bitiremez buranın dutunu. Eskilerden duyduğumuza göre 700 yıllık diyorlar" dedi.
"YAPRAĞI DA DETERJAN GİBİ TEMİZLİYOR"
Topladıkları karadutları kış için değerlendirdiklerini söyleyen Kılıçarslan, "Bunu ağız yarasına çok iyi geliyor. Dutu böyle poşetlere koyuyorlar. Kışın çok iyi geliyor bu. Reçel yapıp Allah nasip ederse kışın yiyeceğiz" diye konuştu.
Karadutun yaprağının doğal temizleyici özelliğine de değinen Kılıçarslan, "Elimizdeki kırmızılığı yaprağıyla güzelce yıkıyorsun. Tertemiz sabun gibi, deterjan gibi temizliyor. Bunu başka bir şey çıkartmaz" ifadelerini kullandı.
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