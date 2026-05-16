Yukarıdan bakıldığında göze benzetiliyor. Baharla birlikte yeniden uğrak nokta oldu
16.05.2026 10:50
Sivas’ta göze benzetilen Ağgöl ve Karagöl, ilkbahar ile birlikte farklı bir güzelliğe büründü.
Sivas il merkezine 53, Zara ilçe merkezine ise 17 kilometre uzaklıktaki Canova köyünde bulunan Ağgöl ve Karagöl, ziyaretçilerine her mevsim farklı manzaralar sunuyor.
Kış aylarında tamamen donan göller, ilkbaharla birlikte yeniden eski görüntüsüne kavuştu.
“Doğanın iki gözü” olarak bilinen göller, çevresinde çıkan çiçeklerle birlikte eşsiz görüntülere sahne oldu. Yaz aylarında onlarca ziyaretçi ağırlayan göl, drone ile görüntülendi.
“BURAYA GELDİĞİME DEĞDİ”
Yolculuk yaptığı sırada gölleri ziyaret etmek istediğini söyleyen Beka Yiğit, "Erzincan’dan geliyordum. Bu göller ile ilgili birçok haber gördüm, yolumun üzerindeyken de uğramak istedim. Buraya geldiğime de değdi." şeklinde konuştu.
